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Vijesti: Евросоюз призвал Боснию и Герцеговину ввести визовый режим для россиян

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Depositphotos

Евросоюз призвал Боснию и Герцеговину (БиГ) как страну-кандидата в Европейский союз ввести визовый режим для российских граждан. Об этом сообщает Vijesti.

Отмечается, что от балканской страны ожидают, что она «приведет свою внешнюю и торговую политику, а также политику безопасности в соответствие с политикой Евросоюза».

Кроме того, сообщается, что для хорошего функционирования безвизового режима с ЕС от БиГ ожидают «полного соответствия с визовой политикой Европейского союза, которая не предполагает безвизового режима с Российской Федерацией».

«Чтобы миграционная система Боснии и Герцеговины функционировала хорошо и в безопасной среде, страна должна соблюдать визовую политику Евросоюза», — говорится в публикации со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Российские граждане могут въезжать в Боснию и Герцеговину с целью туризма без виз, при условии, что общая продолжительность их пребывания в стране не превышает 30 дней.

Ранее сообщалось, что Финляндия временно приостановила предоставление убежища уехавшим от частичной мобилизации гражданам Российской Федерации.

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