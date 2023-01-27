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Bloomberg: Нидерланды и Япония лишат Китай доступа к оборудованию для создания чипов

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Depositphotos

Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в вопросе ограничений доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

По информации агентства, представители США, Нидерландов и Японии должны завершить переговоры о новых ограничениях 27 января. При этом отмечается, что стороны не планируют официально объявлять о своем решении.

Как передает Bloomberg, Нидерланды намерены ввести ограничения для компании ASML Holding NV, запретив ей продавать как минимум некоторые виды литографических машин, использующихся в производстве ряда современных микросхем. Япония, в свою очередь, введет аналогичный запрет для Nikon Corp.

В декабре сообщалось, что американские власти планируют ввести новые санкции в отношении более чем 30 китайских компаний, включая производителя микрочипов Yangtze Memory Technologies (YMTC). По данным Bloomberg, новые ограничения не позволят предприятиям покупать определенные американские компоненты, что усугубит напряженность между двумя странами.

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