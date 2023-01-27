Министр по морским делам Индонезии разочарован отсутствием возможности купить нефть России

Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан выразил разочарование неспособностью Джакарты приобрести российскую нефть, написал портал Detik.

Министр рассказал, что даже посетил Россию с визитом для обсуждения вопроса закупок, но по прошествии пяти месяцев ожидания у страны не появилась перспектива приобретения сырой российской нефти.

«Теперь, когда нефть подешевела, разве вы не можете сделать нам предложение по ее закупке? Мы ждем, прошу, поторопитесь», — сказал Панджайтан.

Ранее 27 января индийский шерпа в G20 Амитабх Кант заявил, что Нью-Дели будет покупать у России нефть настолько долго, насколько это возможно.

До этого в тот же день директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, согласно которому Китаю, Индии и Турции выгодно введение эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза (ЕС).

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров написало, что после введения западными странами предельных цен на российскую нефть перевалка сырья сорта Urals в море достигла рекордных показателей.