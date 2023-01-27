В Банке России заявили, что не считают нужным увеличивать лимит страхования вкладов

Российский Центробанк считает, что в увеличении лимита страхования вкладов пока нет необходимости. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов, написало агентство РИА Новости.

«По лимиту базовое пока мнение, что увеличивать, в принципе, не нужно, потому что более 90%, боюсь цифры точно назвать, по количеству счетов покрыты. Поэтому какой-то явной необходимости увеличивать размер нет», — сказал он.

В соответствии с законом Российской Федерации, все банковские вклады и счета частных лиц и малых предприятий должны быть застрахованы. При отзыве лицензии у кредитной организации вкладчики гарантированно получают свои деньги в пределах 1,4 млн руб.

Во второй половине декабря гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников сообщил, что организация оценила ущерб от действий 4 тыс. так называемых «беглых банкиров» в 1,5-2 трлн руб. АСВ собирается разыскивать их как в России, так и за границей.

В ноябре специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин предостерег от сомнительного вложения денег. По его словам, банки зачастую предлагают разместить средства на инвествкладах и вложиться в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), однако у таких продуктов есть риски.