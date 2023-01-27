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Финансист Перепелица связал рост международных резервов России с работой бюджетного правила

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Международные резервы России стали расти в начале января из-за того, что бюджетное правило возобновило свою работу. Об этом РИА Новости заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

«Рост резервов в начале года связан с возобновлением работы бюджетного правила и повышенным спросом на нефть и нефтепродукты в преддверии февральского эмбарго на российскую нефть в Европе из-за опасений роста цен», — отметил Перепелица.

По его словам, увеличение резервов может говорить о постепенном улучшении экономики страны и адаптации к очередным санкциям. При этом пока нельзя заявлять о полноценном росте, так как процесс перестройки может занять несколько лет.

Он добавил, что резервы стали формироваться за счет роста бумаг, которые были выпущены в юанях, золоте и специальных правах заимствования.

26 января агентство «Прайм» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ) сообщило, что в период с 13 по 20 января объемы международных резервов России выросли на $2,6 млрд и достигли отметки $594,6 млрд. Недельный прирост составил 0,4%. Под международными резервами подразумеваются иностранные активы с высоким уровнем ликвидности, которые принадлежат ЦБ и правительству.

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