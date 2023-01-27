В России с 1 марта повысят акцизы на сигареты и нагреваемый табак

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и папиросы на 2% с 1 марта 2023 года, акциз на жидкость и табак для вейпов вырастет на 11%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из закона, ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 марта по 31 декабря 2023 года составит 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

Ставка акциза на жидкость и табак для электронных сигарет будет поднята с 18 до 20 рублей за мл и с 7839 до 8669 рублей за кг соответственно.

Отмечается, что рост ставок также продолжится и в 2024 и 2025 годах.

25 января Совет федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс о повышении с 1 марта акцизов на сигареты на 2%, на жидкость для вейпов — на 11%.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, что расходы курильщиков вырастут после введения с 1 марта акцизов на вейпы примерно на 60 руб. в месяц.

Издание РБК написало, что российский Минфин предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Если проект примут, производителям и поставщикам контрафакта может грозить 3 года лишения свободы.