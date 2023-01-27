«Ъ»: девелоперы начали осваивать новый способ привлечения покупателей

Группа компаний «ПИК» запустила в Москве программу возврата первого взноса по ипотеке в 15% при покупке квартир в более чем 40 проектах застройщика, написала газета «Коммерсантъ».

По словам представителя «ПИК», организация выплатит кэшбэк в 15% из своих средств. Такая возможность позволит покупателям недвижимости направить вырученные деньги, в том числе на досрочное погашение части ипотеки.

При этом, издание обратило внимание, что в соответствии с прайс-листом на сайте застройщика, цена квартиры с кэшбэком на 10 — 15% дороже, чем при покупке квартиры без участия в этой программе.

Например, квартира площадью 77 кв. м в ЖК «Юнино» при оформлении кэшбэка обойдется в 13 млн руб., без него — в 11,8 млн руб., жилье в 46 кв. м в Алтуфьево — в 12,3 млн руб. с возвратом части денег, а без — в 11,1 млн руб.

Как объяснили в организации, наценка на квартиру несопоставима с размером кэшбэка. Кроме того, жилье дорожает после завершения строительства на 15 — 20%.

На этой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса «Авито Недвижимость» написало, что площадь квартир в новостройках Москвы в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года снизилась на 15% относительно такого же периода 2021 года, с 55 до 47 кв. м.