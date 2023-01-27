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Япония заморозила активы сына Януковича и еще 13 человек

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Reuters

Власти Японии приняли решение заморозить активы сына экс-президента Украины Александра Януковича, а также некоторых украинских бизнесменов и представителей администраций регионов, ставших частью России. Соответствующий список опубликован МИД Японии.

Меры приняты в отношении 14 человек, которые названы «причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя», а также к «дестабилизации ситуации на востоке Украины».

В частности, под ограничения попали владелец компании «Мако Холдинг», старший сын экс-президента Украины Александр Янукович, владелец группы компаний «Газ Украина» Сергей Курченко. Также в список включены должностные лица Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Меры также введены в отношении министра юстиции России Константина Чуйченко, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, замминистра обороны РФ полковника Михаила Мизинцева, заместителей председателя правительства РФ Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, философа Александра Дугина, главы ЦИК Эллы Памфиловой, компаний КАМАЗ, «Иркут» и завода «Авангард».

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