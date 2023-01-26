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Mastercard потеряла $30 млн в 2022 году из-за приостановки деятельности в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 млн долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании отметили, что убыток до налогообложения за весь 2022 год в $30 млн. был напрямую связан с введенными санкционными мерами и приостановкой деятельности Mastercard на территории Российской Федерации.

В публикации отмечается, что общий убыток международной платежной системы от деятельности в РФ оценивается в $67 млн. В основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Одновременно с этим компания учла выгоду в $37 млн, которую удалось получить из-за меньших выплат российским клиентам. Из-за этого общий убыток Mastercard до налогообложения составил $30 млн.

Ранее стало известно, что у россиян возникли трудности при оплате международными картами Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, для которых банки продлевали срок.

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