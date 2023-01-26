Товарооборот Сербии и России вырос с января по ноябрь 2022 года на 52%

Товарооборот России и Сербии за январь — ноябрь 2022 года достиг $3,8 млрд, что на 52% или $1,3 млрд больше показателя за аналогичный период 2021 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Статистической службы Сербии.

Белград за первые 11 месяцев 2022 года купил у России товаров на сумму в $2,754 млрд (на $1,2 млрд больше, чем в 2021 году). Экспорт из Сербии в Россию составил около $1 млрд и вырос более чем на $100 млн.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России весной 2022 года перестала раскрывать торговую статистику.

Основным торговым партнером Сербии с января по ноябрь 2022 года оказался Евросоюз (ЕС). Республика продала государствам ЕС товаров на сумму $17 млрд, при этом купила у них — на $20 млрд. Среди отдельных стран лидером оказалась Германия с товарооборотом $7,9 млрд.

Во второй половине октября посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС. С января по сентябрь 2022 года в топ-4 вошли ФРГ, КНР и Италия.