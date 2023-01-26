Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Команда Маска планирует продать новые акции Twitter для погашения долгов компании

close
100%
Global Look Press

Руководство соцсети Twitter во главе с миллиардером (по версии Forbes, $160 млрд) Илоном Маском планирует расплатиться с частью долгов компании за счет продажи ее новых акций. Об этом написало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседников газеты, команда Маска обсудила с инвесторами вариант привлечения $3 млрд. Такую сумму хотят пустить на погашение необеспеченной и наиболее дорогой доли кредита из $13 млрд, который Маск взял у нескольких банков для покупки Twitter.

В издании написали, что кредитные организации, которые выдали предпринимателю деньги на покупку социальной сети, до сих пор не получили по нему ни одной выплаты, в результате чего процентная ставка растет, а общие расходы на выплаты процентов по кредитам Twitter уже достигли $1,25 млрд.

Каждый день долг бизнесмена растет на $3,4 млн. В конце января Маск должен внести первую сумму в счет погашения кредита за квартал.

Ранее 26 января сообщалось, что американский производитель электроавтомобилей Tesla получил рекордную прибыль по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть