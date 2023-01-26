Команда Маска планирует продать новые акции Twitter для погашения долгов компании

Руководство соцсети Twitter во главе с миллиардером (по версии Forbes, $160 млрд) Илоном Маском планирует расплатиться с частью долгов компании за счет продажи ее новых акций. Об этом написало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседников газеты, команда Маска обсудила с инвесторами вариант привлечения $3 млрд. Такую сумму хотят пустить на погашение необеспеченной и наиболее дорогой доли кредита из $13 млрд, который Маск взял у нескольких банков для покупки Twitter.

В издании написали, что кредитные организации, которые выдали предпринимателю деньги на покупку социальной сети, до сих пор не получили по нему ни одной выплаты, в результате чего процентная ставка растет, а общие расходы на выплаты процентов по кредитам Twitter уже достигли $1,25 млрд.

Каждый день долг бизнесмена растет на $3,4 млн. В конце января Маск должен внести первую сумму в счет погашения кредита за квартал.

Ранее 26 января сообщалось, что американский производитель электроавтомобилей Tesla получил рекордную прибыль по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года.