WSJ: США давят на Турцию, чтобы она запретила авиакомпаниям России летать на Boeing

США давят на Турцию, чтобы Анкара запретила российским авиакомпаниям летать в страну и из нее на Boeing. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с переговорами.

По информации издания, турецкую сторону предупредили, что туркам грозят тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий, если они будут дозаправлять самолеты и обеспечивать поставку запасных частей для самолетов из РФ американского производства. Это касается Boeing, выполняющих рейсы из России и Белоруссии.

Авторы публикации подчеркивают, что это нарушает ограничения по экспорту, наложенные в 2022 году.

Ранее в Росавиации заявляли, что российские авиакомпании получат 9 млрд рублей на возмещение расходов по внутренним рейсам.