Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WSJ: США давят на Турцию, чтобы она запретила авиакомпаниям России летать на Boeing

close
100%
Марина Лысцева/РИА «Новости»

США давят на Турцию, чтобы Анкара запретила российским авиакомпаниям летать в страну и из нее на Boeing. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с переговорами.

По информации издания, турецкую сторону предупредили, что туркам грозят тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий, если они будут дозаправлять самолеты и обеспечивать поставку запасных частей для самолетов из РФ американского производства. Это касается Boeing, выполняющих рейсы из России и Белоруссии.

Авторы публикации подчеркивают, что это нарушает ограничения по экспорту, наложенные в 2022 году.

Ранее в Росавиации заявляли, что российские авиакомпании получат 9 млрд рублей на возмещение расходов по внутренним рейсам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть