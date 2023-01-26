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Mint: Индия и ОАЭ планируют соединить энергосети двух стран подводным кабелем

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Depositphotos

Индия и Объединенные Арабские Эмираты планируют осуществить прокладку подводного кабеля между двумя странами для соединения их энергосистем. Об этом пишет газета Mint со ссылкой на посла Индии в ОАЭ Санджая Судхира.

«Прокладка подводного кабеля позволит подключить к индийской энергосистеме ОАЭ, а также пять других государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и поставлять производимую в Индии солнечную энергию на Ближний Восток», — заявил посол.

По его словам, соединение энергосистем Индии и ОАЭ станет одним из этапов создания глобальной энергосети для объединения возобновляемых источников энергии по всему миру.

Ранее сообщалось, что Турция поставит на Украину плавучие электростанции, которые покроют потребности 1 млн домохозяйств. Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) на поставку плавучих электростанций мощностью в 500 МВт.

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