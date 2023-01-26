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Поставки смартфонов в мире в 2022 году упали до самого низкого уровня за 10 лет

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Телеграм-канал «Лысый из МТ»

Общий объем поставок смартфонов в мире в 2022 году сократился на 11,3% относительно показателя 2021 года, до 1,21 млрд единиц, что стало самым низким показателем за последние 10 лет. Информацию об этом пресс-служба международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC) опубликовала на своем сайте.

Наиболее худшим стал четвертый квартал (октябрь--декабрь) 2022 года, за этот период объем поставок упал на 18,3% в годовом выражении, до 300,3 млн смартфонов.

Больше остальных компаний в 2022 году на рынок поставила южнокорейская Samsung — 260,9 млн смартфонов. Второе и третье место разделили американская Apple и китайская Xiaomi с объемом поставок 226,4 млн и 153,1 млн единиц соответственно. В прошлой году Samsung заняла долю в 21,6%, Apple — 18,8% и Xiaomi — 12,7%.

Снижение объемов поставок в исследовательской компании объяснили падением потребительского спроса, инфляцией и неопределенностью в экономике. Негативная динамика отмечена и в четвертом квартале 2022 года.

Ранее 26 января сообщалось, что редакция портала MyDrivers составила список из 20 самых продаваемых мобильных телефонов за всю историю, в котором основные позиции занимают гаджеты Nokia. Общие продажи этих моделей превысили 3,245 млрд единиц.

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