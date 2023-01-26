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Nikkei: Япония увеличит закупки СПГ у Брунея с апреля 2023 года

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Depositphotos

Бруней начнет поставлять дополнительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) Японии с апреля 2023 года. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

По информации издания, новый контракт был заключен с японской компанией Japex. Подробности сделки на данный момент неизвестны.

Ранее газета Nikkei писала, что японские компании с 25 января повысят стоимость страхования судов, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ) в территориальных водах России, на 80%.

Рост тарифа объяснили увеличением премий международных перестраховщиков, которые берут на себя часть страховых взносов. Те повысили выплаты на фоне высоких геополитических рисков из-за ситуации на Украине. Увеличенные премии, в свою очередь, могут подтолкнуть вверх цены на топливо.

Автор издания The Japan Times Этьен Балмер также заявляла, что власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа.

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