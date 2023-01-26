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«Спортмастер» назвали возможным покупателем активов Decathlon в России

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Global Look Press

Возможным покупателем площадок французской компании Decathlon на рынке ритейла может выступить, например, группа компаний «Спортмастер» Такое мнение выразил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, написала газета «Известия».

Люлин полагает, что для «Спортмастера» покупка активов Decathlon — это возможность забрать сегмент, команду, быстро расширить масштаб работы и выйти в новый формат.

Других конкретных возможным покупателей вице-президент организации не привел. По его мнению, покупателями могут также вступить крупные банки, российские, арабские или китайские фонды.

В конце марта 2022 года французский розничный продавец товаров для спорта Decathlon объявил о приостановке работы на территории России. Во второй половине июня издание The Moscow Times со ссылкой на двух сотрудников сети сообщило, что сеть магазинов спортивных товаров закроется в Москве.

Накануне издание РБК со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях написало, что Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России.

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