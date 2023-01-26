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ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в крупных российских банках снизилась до 8,04%

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

По итогам второй декады января средний размер максимальной ставки по вкладам в крупных российских банках снизился до 8,04%. Для сравнения, в первой декаде текущего месяца этот показатель находился на уровне 8,13%, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

«Результаты мониторинга в январе 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада января — 8,13%; II декада января — 8,04%», — говорится в материале.

Однако текущий показатель по-прежнему сильно уступает пиковым значениям весны 2022 года, которые были вызваны резким поднятием ключевой ставки ЦБ до уровня 20% годовых. Например, в марте прошлого года средняя ставка по рублевым вкладам в крупных российских банках достигала планки 20,51%. При этом во второй половине года показатель начал постепенно снижаться вместе с падением размера ключевой ставки.

16 января Центробанк (Цб) сообщил о снижении максимальной ставки до 8,13% по рублевым вкладам в десяти банках, которые привлекли наибольший объем денег россиян. В период с 22 по 31 декабря 2022 года ставка была на уровне 8,177%, а десятью днями ранее — на отметке 8,192%.

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