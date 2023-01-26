Мэр Кишинева Ион Чебан заявил о риске отключения водоснабжения города из-за долгов

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что столица Молдавии рискует остаться без водоснабжения из-за долгов предприятия «Апэ-канал». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Риск того, что город останется без воды, по-прежнему очень высок. Поскольку максимально были затянуты процессы, чтобы не корректировать стоимость услуг водоснабжения и канализации, а с другой стороны — растут цены на все остальные услуги, в связи с этим Apă Canal Chişinău накопил долги за электроэнергию», — сообщил мэр.

По его словам, мэрия делает все возможное, чтобы погашать накопленные долги, но так как тариф на воду и услуги канализации слишком низкий, то он не позволяет компенсировать затраты. Мэр отметил, что власти не разрешают повышение тарифов.

Чебан добавил, что дополнительной проблемой станет остановка работы очистных сооружений, поэтому Кишинев будет вынужден столкнуться с неприятным запахом.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что электроснабжение после аварийного отключения энергосети Молдавии восстановлено почти во всех населенных пунктах.

В конце ноября 2022 года Чебан также заявлял, что город может остаться без воды из-за нехватки электроэнергии.