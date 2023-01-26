Глава МИД Венгрии и вице-премьер Новак договорились об ускорении инвестиций в АЭС «Пакш»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер России Александр Новак договорились в ходе переговоров по телефону об ускорении инвестиций в строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». Об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы сошлись во мнении, что атомная энергетика — это энергия будущего, и для нас является хорошей новостью то, что российское правительство также придает большое значение развитию «Пакша». Мы договорились, что ускорим инвестиции везде, где это возможно», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии назвал строительство новых блоков АЭС «Пакш» важным с точки зрения безопасности, поскольку, на его взгляд, по-настоящему в безопасности находятся только те страны, которые в состоянии сами производить большую часть необходимой им энергии.

Сийярто добавил, что в связи с этим Будапешт не собирается поддерживать предложения Брюсселя, которые могут затруднить или сделать невозможным венгерско-российское сотрудничество в ядерной области.

На этой неделе министр иностранных дел Венгрии заявил, что Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.