Bloomberg: стоимость пиццы «Маргарита» выросла на 30% из-за высокой инфляции в Италии

Стоимость пиццы «Маргарита» в Италии выросла почти на 30% в декабре 2022 года по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это произошло на фоне высокого уровня инфляции и роста цен на энергоносители. Уточняется, что цены на основные ингредиенты пиццы выросли более чем на 20%. Сыр моцарелла подорожал на 27%, а мука — на 22%.

Ранее итальянская ассоциация предпринимателей Confesercenti опубликовала на своем сайте информацию, согласно которой семьи в Италии потратили в 2022 году €41,5 млрд сбережений из-за высокой инфляции и роста цен на энергоносители.

По данным ассоциации, на сегодняшний день итальянцы тратят 45,8% месячного дохода на коммунальные платежи. В 2019 году на эту статью расходов граждане Италии тратили 35%.

До этого агентство ANSA публиковало данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons, согласно которым жители Италии будут ощущать последствия энергетического кризиса на протяжении всего 2023 года.