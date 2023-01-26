Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Уже предоставлено три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости на сумму 469 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Совместно с Минпромторгом банк ведет работу по изменению условий программы в соответствии с потребностями клиентов и расширению объемов поддержки.

«Сбербанк с первых дней утверждения программы «Промышленная ипотека» принимает в ней самое активное участие. В настоящий момент мы ожидаем внесение изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства.