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Назван самый дешевый месяц для полетов по миру

Аналитики Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для авиаперелетов

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Аналитики туристической компании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в 2023 году, пишет The Mirror.Они считают, что в первом весеннем месяце можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту.

Эксперты советуют весной посетить Барбадос, Маврикий и популярные — Мальдивы. Билеты обойдутся намного дешевле, чем в апреле.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, проведенному Национальной организацией по туризму Южной Кореи в преддверии старта сезона, 55% респондентов планируют горнолыжный отдых в этом сезоне. При этом 40% россиян, увлекающихся этим видом отдыха, предпочитают заграничные горнолыжные курорты.

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