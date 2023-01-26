Назван самый дешевый месяц для полетов по миру

Аналитики туристической компании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в 2023 году, пишет The Mirror.Они считают, что в первом весеннем месяце можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту.

Эксперты советуют весной посетить Барбадос, Маврикий и популярные — Мальдивы. Билеты обойдутся намного дешевле, чем в апреле.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, проведенному Национальной организацией по туризму Южной Кореи в преддверии старта сезона, 55% респондентов планируют горнолыжный отдых в этом сезоне. При этом 40% россиян, увлекающихся этим видом отдыха, предпочитают заграничные горнолыжные курорты.