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Названа причина, которая мешает развитию сельского хозяйства в Африке

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Dirk Bleyer/Global Look Press

Развитию сельского хозяйства в африканских странах мешает недоверие со стороны иностранных партнеров и нерешительность африканского частного сектора. Таким мнением поделился председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат. Он сделал соответствующее заявление на Международном конференц-центре в сенегальском Диамниадио на втором Дакарском саммите по продовольственному суверенитету.

Тема мероприятия была обозначена как «Накормить Африку: продовольственный суверенитет и устойчивость», сообщает информационное агентство APS.

«Сельскохозяйственный потенциал Африки огромен. Но его использование наталкивается на недоверие со стороны иностранных партнеров и нерешительность африканского частного сектора и финансовых учреждений», — подчеркнул председатель союза.

По его мнению, продовольственный суверенитет должен быть сердцевиной борьбы с бедностью. Махамат задал риторический вопрос: «Как мы можем считать себя свободными людьми, когда наша жизнь зависит от других?».

Ранее слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о годовщине голодомора вызвали возмущение у пользователей Twitter. В день памяти голодомора глава ЕК призвала обеспечить глобальную продовольственную безопасность совместно с Украиной и заявила, что спустя 90 лет Москва якобы «снова использует продовольствие как оружие».

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