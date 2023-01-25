ЦСР: 90% подразделений зарубежных компаний, сменивших собственника, возобновили бизнес в России

Большинство подразделений зарубежных компаний, которые после ухода с российского рынка из-за международных санкций были вынуждены передать бизнес местному менеджменту, официально возобновили свою деятельность к осени 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

«Государство смогло предоставить бизнесу финансовую поддержку, что позволило восстановить цепочки поставок и запустить параллельный импорт критической продукции. Уже к осени 90% подразделений иностранных компаний, сменивших собственника, официально возобновили деятельность», — говорится в материале.

В то же время эффект международных санкций может усилиться в 2023 году. Это может спровоцировать длительную рецессию на внутреннем рынке на фоне растущего износа основных фондов, технологических и финансовых ограничений, полагает директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«Нам стоит ожидать «новой нормальности». То, что произошло, необратимо, а возращение к состоянию января 2022 года — иллюзия. Нам нужно готовиться к жизни в новых условиях», — заключил он.

26 декабря аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» представили результаты опроса, согласно которым большинство российских компаний выразили надежду на улучшение дел в течение полугода или сохранение текущих позиций. При этом уверенность в дальнейшем прогрессе высказали 75% фирм.