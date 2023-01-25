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Сбер зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

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Пресс-служба Сбера

Сбер первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры РФ управляющее программное обеспечение (ПО) IntelSphere.

InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами.

С помощью InterSphere можно управлять не только банкоматами, но и системой электронной очереди, электронными кассирами и депозитными машинами. InterSphere работает под управлением различных операционных систем, включая Linux.

«Сбер — единственный российский банк, который разработал и получил регистрацию своего ПО для банковских устройств в реестре Минцфиры РФ. На InterSphere работает 80% программного обеспечения наших банкоматов, и мы рады предложить наш продукт рынку. Это поможет снизить зависимость от иностранных вендоров, сократить расходы на обслуживание, повысить доступность и безопасность работы банкоматной сети», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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