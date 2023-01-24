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«Яндекс Такси» запустил новый финансовый сервис для самозанятых водителей-партнеров

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Пресс-служба «Яндекс Такси»

Команда «Яндекса» сообщила о запуске нового финансового продукта для самозанятых водителей-партнеров. Теперь они могут оформить дебетовую карту «Яндекс Про» на базе «Яндекс Банка» и платежной системы «Мир».

Дебетовой картой можно расплачиваться за любые товары и услуги, но главное преимущество заключается в том, что оплата за выполненный заказ поступает на карту водителя через три минуты после завершения поездки, при этом сборы за транзакцию не взимаются, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Такси».

Оформить цифровую карту можно в последней версии водительского приложения «Яндекс Про». Пластиковые карты пока можно получить только в центрах для водителей в Москве и Санкт-Петербурге, но в ближайшее время такая возможность появится и у жителей других городов. Обслуживание карты бесплатное.

«Давно ходили разговоры о возможном появлении продукта от «Яндекса», который станет соперничать с иными сервисами для таксистов,
позволяющим моментально выводить заработанные деньги из водительского приложения на свою карту. Наконец, такой продукт появился», — констатирует председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Колодов.

К основным плюсам новинки эксперт относит возможность получения кэшбека 10% за заправку топливом, 5% — за покупки на «Яндекс Маркете» и оплату заказов в ресторанах быстрого питания.

«Но самое важное — это возможность моментального получения денег на банковскую карту без дополнительных сборов, которые взимают другие сервисы и банки за подобную услугу», — отмечает собеседник «Газеты.Ru», объясняя это отсутствием посредников.

Колодов подчеркивает, что «Яндекс» также анонсировал удобный финансовый продукт, который будет встроен в рабочее приложение
таксистов «Яндекс Про» — а значит, водители смогут получать информацию о поступлениях на счет, расходах и переводах, не устанавливая мобильное приложение интернет-банка.

Председатель Московского профсоюза такси уверен, что новый продукт от «Яндекс Такси» повлияет на рост числа водителей, которые решат оформить статус самозанятого и начнут легально вести бизнес.

По словам председателя Общественного Совета по развитию такси Ирины Зариповой, самозанятые составляют примерно пятую часть всех работающих в такси, а с сентября 2023 года их количество еще увеличится.

«Можно сказать, что рынок такси уже начал перестраиваться под условия нового отраслевого законодательства. Сервисы вступают в борьбу за привлечение самозанятых. Мы поддерживаем проекты и инструменты, с помощью которых перевозчики привлекаются в легальный бизнес», — заключает Зарипова.

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