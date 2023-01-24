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Буш заявила, что Европе нужно как можно скорее перестать зависеть от энергоресурсов из России

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Европе нужно как можно скорее перестать зависеть от энергоресурсов из России. Об этом заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента, передает РИА Новости.

«Необходимо избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно скорее», — подчеркнула Буш.

Швеция с 1 января 2023 года является председателем в совете Европы. Срок председательства страны составляет шесть месяцев. Буш озвучивала в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу председательства Швеции.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о снижении поставок российского газа в страны Европы на 80% за восемь месяцев прошлого года. Она уточнила, что государства Евросоюза смогли заменить эти объемы без отключения электроэнергии.

Также глава Еврокомиссии заявляла, что Евросоюз планирует инвестировать €300 млрд в развитие зеленой энергетики на фоне отказа от российских энергоресурсов. По ее словам, Еврокомиссия готовит экстренную структурную реформу европейского рынка энергетики. Предполагается, что реформа должна изменить баланс рынка.

Ранее кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс предупреждала британцев о затяжном энергетическом кризисе. Как отметила глава МИД Великобритании, королевству необходимо стремиться к ускорению своего перехода на «зеленую» энергетику, в том числе за счет строительства АЭС. Трасс не исключила, что Лондон может вернуться к разработке нефтегазовых месторождений в Северном море из-за отказа от российских энергоресурсов.

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