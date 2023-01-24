Буш заявила, что Европе нужно как можно скорее перестать зависеть от энергоресурсов из России

Европе нужно как можно скорее перестать зависеть от энергоресурсов из России. Об этом заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента, передает РИА Новости.

«Необходимо избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно скорее», — подчеркнула Буш.

Швеция с 1 января 2023 года является председателем в совете Европы. Срок председательства страны составляет шесть месяцев. Буш озвучивала в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу председательства Швеции.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о снижении поставок российского газа в страны Европы на 80% за восемь месяцев прошлого года. Она уточнила, что государства Евросоюза смогли заменить эти объемы без отключения электроэнергии.

Также глава Еврокомиссии заявляла, что Евросоюз планирует инвестировать €300 млрд в развитие зеленой энергетики на фоне отказа от российских энергоресурсов. По ее словам, Еврокомиссия готовит экстренную структурную реформу европейского рынка энергетики. Предполагается, что реформа должна изменить баланс рынка.

Ранее кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс предупреждала британцев о затяжном энергетическом кризисе. Как отметила глава МИД Великобритании, королевству необходимо стремиться к ускорению своего перехода на «зеленую» энергетику, в том числе за счет строительства АЭС. Трасс не исключила, что Лондон может вернуться к разработке нефтегазовых месторождений в Северном море из-за отказа от российских энергоресурсов.