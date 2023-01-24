Премьер Украины Шмыгаль рассчитывает на проведение «финансово-экономического Рамштайна»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что Киев рассчитывает на проведение в ближайшее время «финансово-экономического Рамштайна».

«В ближайшее время ожидаем проведение финансово-экономического Рамштайна с участием стран ЕС и G7, МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ОЭСР и других международных финансовых организаций», — указал премьер, добавляя, что правительство Украины «рассчитывает на активное сотрудничество с международными партнерами <...>, которые должны обеспечить дополнительную устойчивость Украины».

Также премьер сообщил, что 24 января пройдет встреча по энергетическим вопросам, в ходе которой будут обсуждать в том числе внедрение новых программ энергоэффективности на Украине.

Накануне министры иностранных дел государств Европейского Союза на встрече в Брюсселе одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму €500 млн ($544 млн).

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель позднее уточнил, что еще €45 млн Европейский фонд мира направит на тренировочную миссию для украинских военных. Общий объем помощи ЕС Украине, по его оценке составит €3,6 млрд.