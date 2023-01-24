Инвесторы-активисты атаковали крупнейшие компании США после прошлогоднего обвала их акций

Инвесторы-активисты начали атаковать крупнейшие американские компании — Alphabet, Disney и Salesforce – после обвала на фондовом рынке США в прошлом году, сообщает Business Insider. Тогда акции этих компаний подешевели на 35%, 49% и 50% соответственно. После падения стоимости бумаг этой «тройки» владельцы крупных пакетов акций начали кампании для получения мест в совете директоров или давления на менеджмент организаций. Падение цен на акции инвесторы-активисты используют как аргумент для достижения своих целей.

Как говорится в статье, мишенью инвесторов-активистов стали глава Disney Боб Айгер и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф. А миллиардер Кристофер Хон из хедж-фонда TCI Fund Management начал атаку на Alphabet.

Инвесторы-активисты считают, что компаниям нужно сократить свои расходы на штат. В частности, Хон назвал правильным шагом сокращение штата в Alphabet. Недавно компания сократила его на 12 тыс. сотрудников. Впрочем, Хон считает, что на этом останавливаться не стоит, и вознаграждения действующим работникам должны быть урезаны. Он выступил за снижение уровня медианных зарплат в компании. Сейчас показатель находится на уровне $300 тыс.

Компания Salesforce была подвергнута критике за высокий размер компенсаций сотрудникам с использованием акций. Также инвесторов-активистов не устроили покупки компанией ряда активов по завышенным ценам.

Согласно статистике инвестиционного банка Lazard, в 2022 году количество кампаний инвесторов-активистов увеличилось более чем на треть — на 39%.

«Хедж-фонды пользуются падением цен на акции для давления на компании, которые раньше считались неприкасаемыми после долгих лет успешного ведения бизнеса», — говорится в статье.