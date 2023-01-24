Bloomberg: США пригрозили усилить давление на Китай за «незаконную» скупку иранской нефти

Если Китай продолжит «незаконно» скупать в больших объемах нефть из Ирана, власти США оставят за собой право усилить давление на Пекин. Наращивание торговых связей между КНР и Ираном противоречит планам Вашингтона ввести новые ограничения против Тегерана, направленные на сдерживание ядерной программы республики, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление специального посланника администрации президента США Джо Байдена по Ирану Роберта Малли.

«Китай является основным пунктом назначения незаконного экспорта Ирана, и переговоры, направленные на то, чтобы отговорить Пекин от таких закупок, будут усилены. Увеличение экспорта иранской нефти нас не устраивает. Можем ли мы обеспечить безупречное соблюдение наших санкций? Нет. Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы убедиться, что они соблюдаются», — заявил Малли.

Он отметил, что переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерного соглашения от 2015 года в значительной степени провалились. По этой причине наиболее вероятным выходом из ситуации станет усиление санкционного давления на Тегеран.

«Наше внимание сместилось на Иран, убивающий своих собственных граждан, и на то, что мы можем сделать, чтобы противостоять этому, и на то, что Иран помогает России убивать украинских граждан, и что мы можем сделать, чтобы сдержать и остановить это», — заключил Малли.

24 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена представили доказательства оказания военной и экономической помощи России со стороны некоторых китайских государственных компаний. Речь идет о поставках Москве нелетальной техники и содействию Кремлю в обходе международных санкций.