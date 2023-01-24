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Daily Monitor: Уганда впервые начала добычу нефти

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Brendan McDermid/Reuters

В Уганде впервые в истории введена в эксплуатацию буровая установка по добыче нефти, пишет газета Daily Monitor.

По данным издания, добыча началась на нефтяном месторождении Kingfisher в Западной области страны, в округах Хоима и Кикуубе. Разработка запасов этого месторождения позволит развивать экономику Уганды.

В министерстве энергетики и минеральных ресурсов Уганды отметили, что месторождение Kingfisher располагается к югу от озера Альберт.

Австралийская компания Hardman Resources подтвердила наличие запасов нефти в районе озера Альберт несколько лет назад.

Ранее специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН придумали, как отделить нефть от воды и использовать их повторно. Водонефтяные эмульсии образуются во время добычи нефти.

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