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«Ъ»: российские программисты заинтересовались индийским рынком госзаказа

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Depositphotos

Российский IT-бизнес начал приобретать юридические лица и создавать совместные предприятия (СП) с компаниями в Индии для выхода на местный рынок госзаказов. Активный интерес связан в первую очередь с тем, что СП позволяют фирмам сразу получить доступ к существующей сети местных клиентов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

«Индия стала одним из крупнейших новых рынков для экспорта IT-решений из РФ после введения санкций в 2022 году <....> Из российских IT-компаний там уже присутствуют, в частности, «Геоскан», «Квантовые коммуникации», «Скаут», ассоциация технологических компаний ИТЭРА и др. Но с 2022 года многие компании стали выходить в Индию в режиме инкогнито, чтобы не попасть под санкции», — говорится в материале.

Одним из последних новых игроков на индийском рынке программирования стала компания VisionLabs, которая занимается разработкой систем распознавания лиц. Фирма выкупила у структуры оператора НИС ГЛОНАСС их индийскую NIS Glonass Private Limited, уточняется в статье.

24 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о намерении российских властей поддержать IT-разработчиков с помощью коммерциализации интеллектуальной собственности. По задумке авторов инициативы, эта мера упростит компаниям доступ к получению кредитов для развития собственного бизнеса.

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