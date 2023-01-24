Ученики образовательной программы «Роснефти» разработали проекты для нефтегазовой отрасли

В Сочи завершился основной этап пятой корпоративной образовательной программы для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» - партнерского проекта «НК «Роснефть» и Фонда «Талант и успех», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в рамках «Роснефть-классов» разработаны проекты по десяти направлениям нефтегазовой отрасли. В их разработке приняли 118 учеников программы из 19 регионов России. Им помогали эксперты из дочерних предприятий «Роснефти» совместно с педагогами лицея «Сириус». При этом участники классов использовали современные языки программирования, 3D-моделирование и технологии виртуальной и дополненной реальности.

Так, например, группа школьников разработала цифровой агрегатор для сбора и хранения информации о лабораторных исследованиях образцов керна (горных пород) и проб пластовой нефти. Разработка совершалась при поддержке представителей «РН-БашНИПИнефть». Программа содержит все необходимые данные: 3D-изображения, даты отбора материала, поступления в лабораторию, начало исследования и его результаты.

Кроме того, участники под патронажем специалистов «ВНИПИнефть» создали VR-продукт, который является упрощенным аналогом программного обеспечения для оптимизационного планирования производственной деятельности нефтеперерабатывающего завода. С его помощью любой желающий в игровой форме может получить общее представление о том, что включает в себя завод, а также как изменение конфигурации установок влияет на перечень и выход товарной продукции.

Также совместно с сотрудниками Тюменского нефтяного научного центра участники программы разработали обучающую web-игру по основам нефтегазового дела, в рамках которой необходимо выбрать место бурения скважин и правильно расположить блоки при обустройстве. Отмечается, что игра представляет собой 3D-модель нефтяного месторождения и обустройства его наземной части.

Напомним, проект «Будущее Роснефти» направлен на привлечение талантливой молодежи к работе в нефтяной отрасли и популяризации инженерно-технического образования. Ежегодно в программе участвуют более полутора тысяч школьников со всей страны.