Песков объяснил законопроект о новом порядке публикации деклараций «спецификой СВО»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятный новый порядок публикации деклараций может корректироваться с учетом специфики спецоперации. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

По словам Пескова, сейчас главное то, что чиновники будут продолжать сдавать свои финансовые отчеты в антикоррупционные органы.

«Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику. Но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников», — пояснил он.

Как добавил представитель Кремля, для последующей дискуссии по теме стоит подождать принятия соответствующего закона.

Ранее «Ведомости» сообщали, что декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать с этого года. По информации источника, публиковаться теперь будет лишь «общая статистическая информация» о декларациях: сколько их было подано, какие нарушения в них выявили и др. Точного решения касательно отчетов политиков сейчас нет.