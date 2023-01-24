Суд обязал Pony Express выплатить 31 млн рублей по иску АО «Новая мода»

Арбитражный суд Москвы обязал курьерскую службу Pony Express выплатить 31 млн руб. по иску АО «Новая мода», сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Взыскать с АО «Фрейт Линк» в пользу АО «Новая Мода» 30 917 909 рублей задолженности и 262 894 рубля пени, а также 200 000 рублей за расходы по оплате госпошлины», — указано в решении.

Суд рассматривал дело с июля 2022 года, когда «Зара СНГ» (позднее переименовалась в АО «Новая мода») потребовала от курьерской службы выплатить долг. При этом деньги отдавали клиенты курьерской службы при доставке курьером.

Арбитражный суд Москвы счел, что иск можно удовлетворить частично, учтя собственный долг АО «Новая мода» перед курьерской фирмой в размере 21,6 млн руб.

Ранее стало известно, что заменить DHL Express на рынке внутрироссийских перевозок смогут компании Pony Express и Major Express.

Компания DHL прекратила доставку грузов по России с 1 сентября.