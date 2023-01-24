Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд обязал Pony Express выплатить 31 млн рублей по иску АО «Новая мода»

close
100%
Freepik.com

Арбитражный суд Москвы обязал курьерскую службу Pony Express выплатить 31 млн руб. по иску АО «Новая мода», сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Взыскать с АО «Фрейт Линк» в пользу АО «Новая Мода» 30 917 909 рублей задолженности и 262 894 рубля пени, а также 200 000 рублей за расходы по оплате госпошлины», — указано в решении.

Суд рассматривал дело с июля 2022 года, когда «Зара СНГ» (позднее переименовалась в АО «Новая мода») потребовала от курьерской службы выплатить долг. При этом деньги отдавали клиенты курьерской службы при доставке курьером.

Арбитражный суд Москвы счел, что иск можно удовлетворить частично, учтя собственный долг АО «Новая мода» перед курьерской фирмой в размере 21,6 млн руб.

Ранее стало известно, что заменить DHL Express на рынке внутрироссийских перевозок смогут компании Pony Express и Major Express.

Компания DHL прекратила доставку грузов по России с 1 сентября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть