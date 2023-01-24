В «Мошеловке» заявили, что самозапрет на кредиты снизит ущерб от мошенников для экономики

Самозапрет граждан России на взятие кредитов и займов может сократить число мошеннических операций, что снизит размер ущерба для россиян и в целом для национальной экономики. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой.

Накануне в пресс-службе Банк России сообщили о подготовке к внесению на рассмотрение в Госдуму законопроекта, который позволит гражданам через портал «Госуслуги» установить запрет на получение кредитов и займов.

«Надеемся, что законопроект будет рассмотрен в кратчайшие сроки, и уже в текущем году добровольный самозапрет станет доступен повсеместно. Это позволит сократить количество актов мошенничества и размер ущерба, причиняемый гражданам, самому финансовому рынку и экономике в целом», — полагает Лазарева.

По ее мнению, возможность установки самозапрета может помочь еще и отказаться от спонтанных обращений в кредитные организации за заимствованиями или уберечь от оформления кредита из-за влияния методов социальной инженерии.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что общий объем покупок, совершенных с помощью BNPL-сервиса компании «Долями» (принадлежит группе «Тинькофф»), с момента запуска в апреле 2021 года превысил 10 млрд руб.