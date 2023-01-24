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Bloomberg: Минюст США подаст иск против Google из-за доминирования на рынке рекламы

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Depositphotos

Министерство юстиции США, также выполняющее функции генпрокуратуры, подаст иск против американской корпорации Google из-за ее доминирующего положения на рынке интернет-рекламы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Google владеет сервисом покупки рекламы и продает рекламу издателям, а также возглавляет торговую биржу, где обе стороны заключают сделки.

По данным Bloomberg, ранее против Google в США подали три отдельных иска генпрокуроры штатов. В исках говорилось, что корпорация доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений на мобильной платформе Android, что нарушает антимонопольное законодательство.

При этом Google утверждает, что рынок онлайн-рекламы переполнен. Компания в ходе слушаний в конгрессе и в судебных документах неоднократно обращала внимание, что наряду с ней в США действуют такие технологические гиганты как Amazon, Microsoft и Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее стало известно, что из компании Google одномоментно уволили около 12 тыс. сотрудников.

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