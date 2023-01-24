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Объем производства текилы в Мексике с 1994 года вырос на 500%

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Depositphotos

Объем производства текилы в Мексике и поставок этого напитка в другие страны за последние три десятилетия вырос более чем на 500%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Регулирующего совета по производству текилы (РСПТ) Рамона Гонсалеса Фигероа. Трансляция его выступления велась на странице организации в YouTube.

Гонсалес уточнил, что в 1994 году Мексика производила 80 млн литров текилы, а на сегодняшний день — 651 млн литров. Таким образом рост составил 526%.

Из этого объема 416,8 млн литров было поставлено за границу.

РСПТ зарегистрировала 2 148 марок напитка, из которых 1 682 принадлежат мексиканским компаниям.

Алкогольный напиток получается путем дистилляции сока голубой агавы. Центр его производства — штат Халиско, где находится город Текила. Больше всего текилой закупаются в США, куда поступает свыше 80% всего экспортируемого объема. Другие значимые покупатели: Германия, Испания, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Австрия, а также Япония.

Ранее сообщалось, что Марго Робби «пила шоты текилы» перед интимными сценами с Леонардо Ди Каприо.

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