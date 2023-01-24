Экономист допустил снижение курса рубля к лету

Временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов заявил в беседе с «Лентой.ру», что рубль в ближайшие месяцы будет ослабевать.

Он полагает, что санкции на поставки энергоносителей существенно снизят объемы экспорта, поэтому приток валюты в страну продолжит сокращаться, что обернется ослаблением рубля.

«Потенциальный дефицит бюджета 2023 года, вызванный падением доходов экспортеров, также говорит о возможном ослаблении российской валюты», — сказал он.

Кузнецов напомнил о возвращении Минфина к валютному правилу, то есть к интервенциям. Однако на текущий момент объемы продаваемой валюты, по его словам, небольшие и не окажут на курс значительного влияния.

Экономист предполагает, что доллар может укрепиться до диапазона в 74-80 руб. При этом, по прогнозам эксперта, ослабление будет носить плавный характер и это позволит адаптироваться к изменениям как экономике, так и гражданам.

Ранее экономист Александр Баранов сообщил, что в 2023 году лучше всего хранить свои сбережения в рублях, так как приобретение валют недружественных стран нецелесообразно из-за их возможного падения и очередных санкций.