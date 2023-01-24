РИА Новости сообщили, что в России резко снизились продажи растительных аналогов молока

Объем продаж растительных аналогов молока в крупнейших розничный торговых сетях России в денежном выражении с января по ноябрь 2022 года упал на 0,7%, после роста на 17,2% за аналогичный период 2021 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы аналитической компании NielsenIQ.

При этом, как отметили в компании, уровень продаж традиционного молока вырос на 18,2% за 11 месяцев 2022 года. С января по ноябрь 2021 года объем продаж этой продукции увеличился на 3,3%.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков объяснил смену тренда тем, что при экономической нестабильности приоритеты покупателей меняются. Растительные аналоги молока — это не товар первой необходимости, поэтому продажи падают.

В NielsenIQ основной причиной изменения предпочтений покупателей назвали сокращение ассортимента на полках в магазинах. «Ритейлеры в своем большинстве сконцентрировали усилия на работе с более прибыльными товарами; в данном случае наиболее успешными SKU традиционной молочной продукции, которая отвечает потребностям экономного покупателя благодаря более низким ценам», — сказали в пресс-службе компании.

В первой половине декабря врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что привычное сочетание чая или кофе со сливками и молоком не способствует усвоению кальция и снижает эффективность воздействия на организм антиоксидантов, содержащихся в напитках.