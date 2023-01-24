СМИ: российский IT-бизнес усиливает присутствие в Индии

Российский IT-бизнес начал приобретать юридические лица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии, чтобы выйти на индийский рынок госзаказа. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В материале газеты говорится, что в 2022 году Индия стала одним из крупнейших новых рынков для российских IT-компаний в связи с введением санкций. В частности, там присутствуют такие компании как «Геоскан», «Квантовые коммуникации», «Скаут», а также ассоциация технологических компаний ИТЭРА.

При этом источник издания в отрасли отмечает, что с 2022 года многие компании стали выходить в Индию «в режиме инкогнито», чтобы избежать санкций.

По информации «Ъ», российский разработчик систем распознавания лиц VisionLabs (принадлежит МТС) выкупил у НИС ГЛОНАСС их компанию NIS Glonass Private Limited в Индии, которая занималась системами мониторинга и управления городского транспорта.

В VisionLabs рассказали газете, что им была необходима реструктуризация, чтобы претендовать на доступ к госконтрактам в Индии, так как индийское правительство требует от компаний иметь опыт в выполнении госконтрактов, и без этого компания не может соответствовать требованиям для конкурса.

Эксперты «Ъ» отмечают рост интереса российских предпринимателей к индийскому рынку, особенно в сфере IT, а также говорят о росте числа запросов на юридические услуги в связи с созданием совместных российско-индийских предприятий.

Как пояснил управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев, многие компании из РФ создают совместные предприятия с разными организационными формами и долями для продвижения и продажи своих продуктов в Индии, при такой схеме они получают уже существующую сеть клиентов, схемы продвижения и снятие бюрократических барьеров.

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