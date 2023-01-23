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В ООН заявили, что не могут вмешиваться в коммерческие сделки по экспорту зерна с Украины

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не может вмешиваться в коммерческие сделки по экспорту украинского зерна. Таким образом он отреагировал на критику со стороны МИД России о неэффективности организации в данном вопросе, передает ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что стоит помнить о непричастности ООН к коммерческим контрактам.

«Зерно продается, покупается и экспортируется в рамках зерновой сделки, у нас нет возможностей указывать, куда оно будет направлено», — заявил представитель генсека ООН.

Он также отметил, что Антонио Гутерриш поддерживает постоянные контакты со всеми сторонами в вопросе российского продовольствия и удобрений.

«Все данные — по количеству судов, их грузу, пункту назначения — все это есть на сайте [ООН]», — отметил Дюжаррик.

По его словам, усилия организации по возвращению на рынок украинского и российского продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных, призваны бороться с глобальным продовольственным кризисом и смягчение последствий украинского конфликта для наиболее уязвимых категорий населения по всему миру.

Ранее пресс-служба российского МИД сообщала, что ООН не предпринимает никаких действий по вопросу возобновления российского экспорта аммиака по трубопроводу ТольяттиОдесса.

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