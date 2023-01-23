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IW: конфликт на Украине обойдется Германии в €175 млрд

IW: конфликт на Украине обойдется экономике ФРГ в €175 миллиардов в 2023 году

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Потери в экономическом росте Германии в 2023 году составят €175 млрд из-за конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института немецкой экономики (IW).

В материале отмечается, что связанные с украинским конфликтом угрозы будут стоить около €175 млрд добавленной стоимости, что с поправкой на цены соответствует примерно 4,5% ВВП.

По данным исследователей, вместе с потерями из-за пандемии COVID-19 Германия лишится €595 млрд.

В ходе исследования в IW сравнили текущую ситуацию с моделью «контрфактического развития экономики», подразумевающей мир, в котором конфликт на Украине не начинался.

Отмечается, что прямую потерю благосостояния можно оценить в €2000 на одного жителя страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Германия, несмотря на сокращение потребления газа на 14% и отказа топлива из России, стала больше зависеть от угля, сжиженного природного газа (СПГ) и топлива из Норвегии.

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