Президент Бразилии допустил создание новой валюты для БРИКС или Южной Америки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом озвучил идею создания единых валют объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), чтобы использовать ее при взаиморасчетах, сообщает ТАСС.

По словам бразильского лидера, если бы он мог принять такое решение, то расчеты страны с другими странами всегда велись бы в национальных валютах, чтобы перестать зависеть от доллара.

«Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС?» — сказал президент.

Ранее глава министерства иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил, что страна считает необходимым поддерживать обе стороны конфликта на Украине.

Во время предвыборной гонки да Силва заявил, что в случае победы сделает все возможное для урегулирования противостояния между Россией и Украиной.