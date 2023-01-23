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Президент Бразилии допустил создание новой валюты для БРИКС или Южной Америки

Президент Бразилии предлагает подумать над созданием единых валют БРИКС и МЕРКОСУР

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Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом озвучил идею создания единых валют объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), чтобы использовать ее при взаиморасчетах, сообщает ТАСС.

По словам бразильского лидера, если бы он мог принять такое решение, то расчеты страны с другими странами всегда велись бы в национальных валютах, чтобы перестать зависеть от доллара.

«Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС?» — сказал президент.

Ранее глава министерства иностранных дел Бразилии Мауру Виейра заявил, что страна считает необходимым поддерживать обе стороны конфликта на Украине.

Во время предвыборной гонки да Силва заявил, что в случае победы сделает все возможное для урегулирования противостояния между Россией и Украиной.

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