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Аналитик Томчиак рассказал, где в Европе продается самое дешевое дизельное топливо

Аналитик Томчиак: самое дешевое дизельное топливо в Европе продают в Болгарии и Чехии

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Болгария и Чехия сейчас продают самое дешевое дизельное топливо в Европе. Средняя цена одного литра там составляет $1,64 и $1,7 соответственно. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на главного аналитика чешской компании Finlord Бориса Томчиака.

Для сравнения аналитик назвал среднюю стоимость одного литра дизеля в других европейских странах. Так, в Германии он обойдется в $2,6. Итальянский дизель сейчас стоит $2,09 за литр. Самые высокие цены на это топливо зафиксированы во Франции — $2,11 за литр.

Низкую стоимость дизельного топлива в Чехии эксперт объяснил действиями властей страны.

«В 2022 году правительство Чехии уменьшило потребительский налог на автомобильное топливо, что повлекло падение цен и для заказчиков. Затем ставка налога была возвращена на прежний уровень, но для дизеля льгота была сохранена», — указал аналитик.
По его словам, налоговые льготы вводили и другие страны Европы – например, Германия, Венгрия и Италия. Их целью было снизить стоимость автомобильного топлива. Впрочем, как уточнил Томчиак, все уже вернулось к прежним уровням в этих странах. Аналитик не исключил, что властям Чехии придется последовать их примеру, чтобы не увеличивать объем госдолга.

По прогнозам Томчиака, цены на дизель в Европе и в том числе в Чехии скоро перейдут к росту.

Увеличится и стоимость бензина в странах ЕС, добавил он. Сейчас, как уточнил Томчиак, самый дешевый бензин продается в Словении и Болгарии – по $1,46 за один литр. Максимальные цены на бензин — $2,08 за литр — фиксируются во Франции и Греции.

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