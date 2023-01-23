Абрамченко сообщила, что в России возникли проблемы с фильтр-бумагой и пакетиками для чая

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости сообщила, что у российских чайных и кофейных компаний возникли трудности с фильтр-бумагой и нитками для чайных пакетиков.

По ее словам, фабрики по производству чая и кофе стали жаловаться на дефицит соответствующих компонентов. В то же время производители консервов заявили о нехватке колец для жестяных банок, добавила вице-премьер.

Абрамченко отметила, что профильные ведомства приступили к созданию дорожных карт для запуска параллельного импорта, поставок из «дружественных» стран или открытия локальных производств. По мнению вице-премьера, это позволит решить возникшие проблемы.

Она уточнила, что российское подразделение шведской компании Tetra Pak проводит эксперимент по замещению зарубежной упаковки отечественными аналогами. По ее словам, компания принимает все необходимые для этого решения.

Абрамченко ранее сообщила, что Россия прорабатывает гуманитарные поставки продовольствия на Кубу. Запланированный объем поставок составляет 500 тыс. тонн зерновых.

Также вице-премьер рассказала, что в российский бюджет поступило 250 млрд рублей зерновых пошлин в течение последних двух лет.