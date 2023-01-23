Аналитик Юшков объяснил, почему США сократили поставки газа в Европу

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что США в январе этого года стали экспортировать в Европу меньше сжиженного природного газа по причинам экономического характера.

Ранее стало известно, что США сократили объем поставок СПГ в страны Евросоюза. По данным Platts, за первые двадцать дней 2023 года на Европу пришлось 64% экспорта СПГ из США. При этом в четвертом квартале прошлого года этот показатель был на уровне 70%. США переориентировали поставки в Азию. Доля экспорта газа из Штатов в этот регион увеличилась за рассматриваемый период с 22 до 29%.

Юшков пояснил, что цены на газ в Европе значительно снизились в декабре и январе, поэтому Штатам стало менее выгодно направлять потоки топлива в ЕС, а выход в Азию на этом фоне является логичным. Как сообщала «Газета.Ru», на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе опускались ниже $600 за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года.

«Всегда было так что, если в Азии и в Европе цены одинаковые, то Штаты отправят СПГ в Европу. В этом случае стоимость доставки меньше. В настоящее время установилось настолько сильное превышение цены, что даже перевести американский СПГ через Панамский канал и отправить его на азиатские рынки становится выгоднее», — заключил Юшков.

Аналитик высказал мнение, что США выгодно поддерживать дефицит сжиженного природного газа в Европе. Он пояснил, что такой дефицит приводит к росту цен на газ.

«Американцам выгодно, чтобы в Европе был дефицит, чтобы цены держались высокие, чтобы СПГ из США продавался по высоким ценам», — отметил Юшков.

В 2022 году Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, всего ими было направлено 38,9 млн тонн.