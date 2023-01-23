Bloomberg: экспорт российской нефти упал на 22% за последнюю неделю

За последнюю неделю объемы поставок российской нефти в зарубежные страны резко сократились. Спад составил 22%, до 2,98 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные мониторинга судов.

«Экспорт российской нефти морским путем снизился на прошлой неделе после резкого роста в предыдущие семь дней <....> По состоянию на 20 января, совокупные объемы отгрузки упали на 820 000 баррелей в день, или на 22%, до 2,98 млн», — говорится в материале.

Арктический и черноморский экспорт также несколько сократился. При этом поставки из портов Балтийского моря остались на стабильном уровне. Несмотря на падение объемов поставок за последнюю неделю, в целом отгрузка российской нефти остается примерно на уровне, наблюдавшемся большую часть второй половины 2022 года, отмечается в статье.

«Несмотря на падение, средние четырехнедельные потоки <....> выросли, оставаясь чуть выше 3 миллионов баррелей в день в течение второй недели января 2023 года», — заключается в заметке.

23 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года в ходе торгов в понедельник достигала $88,02 за баррель. До такого уровня биржевые котировки лондонской торговой площадки ICE не поднимались с 5 декабря 2022 года.