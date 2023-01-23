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«Известия»: Uniqlo может оставить в РФ до пяти магазинов

«Известия»: в России может остаться до пяти магазинов японского бренда одежды Uniqlo

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Максим Блинов/РИА «Новости»

До 1 февраля текущего года японский бренд одежды Uniqlo планирует освободить часть своих площадок в ТЦ в России, оставив в стране всего пять торговых точек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.

Организация уже стала снимать вывески со своих торговых точек, к примеру в магазине в столичном ТЦ «Каширская плаза».

Планируется, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране.

Директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова добавила, что Uniqlo не покидает рынок РФ.

Подробности по дальнейшем планам и работе бренда Uniqlo в России сейчас не приводятся.

Ранее стало известно, что материнская компания Uniqlo увеличит зарплату сотрудников в Японии на 40%.

В октябре Uniqlo стала сокращать сеть в России.

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