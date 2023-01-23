Bloomberg: Германии потребуются годы для замещения газа из России

Германии потребуется не менее трех лет для создания инфраструктуры, способной заместить поставки трубопроводного газа из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты Минэкономики ФРГ.

В своем ответе на запросы немецкой Левой партии ведомство указало, что к 2026 году Германия сможет создать инфраструктуру, необходимую для импорта 56 млрд кубометров СПГ — примерного объема поставок из России в 2021 году. К 2030 году эти мощности, ожидают в министерстве, достигнут 76,5 млрд кубометров, что составляет около 80% от общего объема потребления в ФРГ в 2021 году.

«Правда в том, что в ближайшие три-четыре года в мире не хватит мощностей по производству СПГ, чтобы удовлетворить растущий спрос», — отметил в беседе с Bloomberg депутат от Левой партии Кристиан Лейе, добавляя, что «негласная стратегия заключается в том, что Германия будет продолжать платить сумасшедшие деньги, а другие, менее богатые страны останутся с пустыми руками».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о принятии решения вместе с Германией работать над выработкой общих механизмов закупок газа. Он также отметил, что было принято решение о расширении проекта водородного газопровода, который позволит связать Португалию, Испанию и Францию, путем включения в него Германии.