Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: Германии потребуются годы для замещения газа из России

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германии потребуется не менее трех лет для создания инфраструктуры, способной заместить поставки трубопроводного газа из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты Минэкономики ФРГ.

В своем ответе на запросы немецкой Левой партии ведомство указало, что к 2026 году Германия сможет создать инфраструктуру, необходимую для импорта 56 млрд кубометров СПГ — примерного объема поставок из России в 2021 году. К 2030 году эти мощности, ожидают в министерстве, достигнут 76,5 млрд кубометров, что составляет около 80% от общего объема потребления в ФРГ в 2021 году.

«Правда в том, что в ближайшие три-четыре года в мире не хватит мощностей по производству СПГ, чтобы удовлетворить растущий спрос», — отметил в беседе с Bloomberg депутат от Левой партии Кристиан Лейе, добавляя, что «негласная стратегия заключается в том, что Германия будет продолжать платить сумасшедшие деньги, а другие, менее богатые страны останутся с пустыми руками».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о принятии решения вместе с Германией работать над выработкой общих механизмов закупок газа. Он также отметил, что было принято решение о расширении проекта водородного газопровода, который позволит связать Португалию, Испанию и Францию, путем включения в него Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть